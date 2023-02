Medienboard: 33 Projekte mit Millionen Euro gefördert

Das Medienboard Berlin-Brandenburg will 33 Film- und Serienprojekte mit insgesamt rund 5,7 Millionen Euro unterstützen.

Darunter befindet sich Dominik Grafs Film "Ein kalifornischer Traum" über die Schriftstellerin Christa Wolf, der mit 500.000 Euro unterstützt wird. "The Tourist" von "Oh Boy"-Regisseur Jan-Ole Gerster mit Sam Riley ("Control") in der Hauptrolle bekommt 300.000 Euro, das neue Serienprojekt "Haram" von Schauspieler und Regisseur Kida Khodr Ramadan ("4 Blocks") 400.000 Euro.

Die mit 790.000 Euro höchste Förderung geht an den Film "Iron Box" von Julia von Heinz. Darin spielt Lena Dunham ("Girls") eine amerikanische Musikjournalistin, die sich mit ihrem Vater, einem Holocaust-Überlebenden, auf eine Reise an die Orte seiner Kindheit begibt, um einen Sinn in der bewegten Vergangenheit ihrer Familie zu finden.

Auch die Komödie "Kundschafter des Friedens 2" mit Henry Hübchen wird gefördert, mit 400.000 Euro. Es ist die Fortsetzung von Robert Thalheims Komödie aus dem Jahr 2017 um pensionierte DDR-Spione.

