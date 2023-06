Medienboard zeichnet Kinos in Berlin und Brandenburg aus

Für die Gestaltung eines engagierten Filmprogramms ehrt das Medienboard Berlin-Brandenburg 67 Kinos in der Hauptstadtregion.

Die Kinos werden dafür mit 1,5 Millionen Euro unterstützt, wie das Medienboard am Mittwoch in Berlin und Potsdam mitteilte.

Gewürdigt werde großes Engagement der Kinobetreiberinnen und -betreiber in Sachen Programmgestaltung, Publikumskontakt und -pflege, Entwicklung des Kinos und des Kinostandortes. Unterstützt werden 42 herausragende Kinos in Berlin mit zusammen 980.000 Euro, 25 Kinos in Brandenburg erhalten Prämien in Höhe von insgesamt 490.000 Euro. Die Höchstprämie für "Exzellente Leistungen" kann für einzelne Kinos bis zu 40.000 Euro betragen.

Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus sieht einer Mitteilung zufolge Kinovielfalt als großes Anliegen auch für die Zukunft. "Nur Kino kann, was Kino kann", so Niehuus.

(dpa)