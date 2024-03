Elblandfestspiele mit Paul Potts

Die 23. Auflage der Elblandfestspiele in Wittenberge widmet sich der Filmmusik. Die Veranstalter setzen neben bekannten Gesichtern auch auf jüngere Künstler.

Zu den Elblandfestspielen am 5. und 6. Juli in Wittenberge (Landkreis Prignitz) wird der britische Tenor Paul Potts erwartet. Wie der Veranstalter, der Verein Elblandfestspiele, am Freitag mitteilte, steht das Festival diesmal unter dem Motto "Filmmusik am Fluss".

Potts wurde durch seinen Auftritt in einer britischen Castingshow im Jahr 2007 international bekannt. Unter anderem trat er Ende 2007 vor der damaligen Königin Elizabeth II. auf. Bereits im Jahr 2022 war Potts bei den Elblandfestspielen mit seiner Interpretation von Giacomo Puccinis "Nessun Dorma" zu Gast.

Zu den weiteren Interpreten auf der Elblandbühne in der Alten Ölmühle Wittenberge gehört den Angaben zufolge die Pop- und R'n'B-Sängerin Cassandra Steen. Zudem sind die Opernsängerin Lana Maletić sowie die Sängerin Stefanie Thurmann angekündigt. Die Wittenbergerin war vor ihrer künstlerischen Laufbahn zwischen 2003 und 2006 unter anderem Europameisterin und Weltmeisterin in der Disziplin Sportpistole.

Inhaltlich drehen sich die 23. Elblandfestspiele um die Filmmusik. Das Deutsche Filmorchester Babelsberg unter der Leitung von Christian Köhler wird Melodien bekannter Kinostreifen einspielen. Moderiert werden die beiden Abende erneut von der TV-Moderatorin Kim Fisher. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) wird die Veranstaltungen aufzeichnen.

Die Elblandfestspiele finden seit dem Jahr 2000 in Wittenberge statt. Sie präsentieren vor allem populäre Stücke aus den Bereichen Oper, Operette oder Musical. Bekannte Interpreten waren bisher unter anderen Anna Maria Kaufmann, Deborah Sasson, Johannes Heesters und die Gruppe Oliver Onions.

(dpa)