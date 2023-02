Klingbeil: Giffey hat Chance in Berlin verdient

SPD-Chef Lars Klingbeil wünscht sich trotz des schlechten Abschneidens seiner Partei bei der Parlamentswahl in Berlin weiterhin Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin.

Giffey sollte die Chance bekommen, länger als ein Jahr lang "die Dinge in Berlin zu verändern", sagte Klingbeil am Montag bei einem Bürgergespräch in Erfurt.

Zur anstehenden Regierungsbildung sagte er, es sei eine "spannende Situation", die sich jetzt entwickle. Egal, welche Koalition nun komme, sie müsse "jetzt echt anpacken". "Ich traue es Franziska Giffey zu, aber die Zeit wird jetzt zeigen, wie die ideale Konstellation für Berlin ist", sagte Klingbeil.

In Berlin habe sich viel Unmut über die Politik angesammelt. "Die CDU hat das gut eingesammelt", sagte Klingbeil. Die Christdemokraten hätten in Berlin einen "reinen Protestwahlkampf" gemacht - und damit einen Erfolg eingefahren.

