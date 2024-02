Mehr Internetkäufe: 13.600 Menschen bei Schuldenberatung

Vor allem bei jungen Menschen ist der Reiz von Käufen über das Internet groß. In schlechten Fällen kann das zu hohen Schulden führen.

Rund 13 600 Menschen sind im vergangenen Jahr wegen Überschuldung in den 22 anerkannten Beratungsstellen in Berlin unterstützt worden. Knapp 1800 davon waren unter 30 Jahren alt, wie der Senat auf eine Grünen-Anfrage antwortete. 57 waren jünger als 20 Jahre. Die Zahlen entsprechen etwa den Werten der Vorjahre.

Zu den Gründen für hohe Schulden bei jungen Menschen schreibt der Senat, ein Problem seien zunehmend "buy now pay later"- Angebote, die sich gezielt an junge Erwachsene richteten und bei denen man schnell kaufen und erst später bezahlen können. Das gehe klar aus der Arbeit der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen hervor. "Digitale Zahlungsmethoden und Onlinekredite spielen bei der Verschuldung von jungen Menschen ebenfalls eine große Rolle."

Betrachtet man alle Altersgruppen in den vergangenen fünf Jahren gebe es drei Hauptursachen für Überschuldung, so der Senat: unwirtschaftliche Haushaltsführung, Erkrankung und Sucht sowie Arbeitslosigkeit. Der Senat betonte, es gebe zahlreiche Präventionsangebote an Schulen und anderen Einrichtungen, dazu viele Beratungen und Schulungen.

(dpa)