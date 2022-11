Landesrechnungshof stellt Jahresbericht vor

Der Landesrechnungshof hat sich erneut kritisch mit der Finanzlage des Landes Berlin beschäftigt.

Seinen Jahresbericht 2022 übergibt er am Mittwochvormittag an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, und gleichzeitig an den Senat. Anschließend (11.00 Uhr) stellt Rechnungshofpräsidentin Karin Klingen bei einer Pressekonferenz die wichtigsten Ergebnisse vor. Wie üblich will sie anhand von Beispielen zeigen, was aus ihrer Sicht nicht zuletzt finanz- und haushaltspolitisch besser laufen sollte.

Skeptisch sieht der Landesrechnungshof die Schuldenaufnahme des rot-grün-roten Senats. Der Schuldenstand ist mit rund 66 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Angesichts von Inflation und hohen Energiepreisen hat Rot-Grün-Rot das Motto ausgegeben, in der Krise nicht sparen zu wollen. Auch dazu wird Klingen Stellung nehmen. Schon im vorigen Jahresbericht hatte der Landesrechnungshof die Höhe der Verschuldung kritisiert, die damals noch bei 63,7 Milliarden Euro lag.

Ein weiteres Mal hat sich der Rechnungshof mit einer Reihe von Einzelthemen beschäftigt, bei denen er Entscheidungen des rot-grün-roten Senats kritisch sieht. Das betrifft etwa die Digitalisierung der Schulen oder die vergleichsweise geringe Anwendung der Zweitwohnsteuer in Berlin.

(dpa)