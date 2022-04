SPD will Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge schaffen

Die Brandenburger SPD-Landtagsfraktion dringt auf eine leichtere Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Es gehe zum einen darum, über bundesgesetzliche Erleichterungen auch in Gewerbegebieten Wohnraum zu schaffen, sagte Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam. "Hier muss es aber auch vom Land gemeinsam mit den Kommunen eine Entscheidung geben, dass man hier solche Einrichtungen schafft für Gemeinschaftsunterkünfte - wohlwissend, dass sie dann (...) vielleicht auch nach vier oder fünf Wochen wieder leergezogen sind." Dafür seien größere finanzielle Aufwendungen nötig.

Knapp 80 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer in Brandenburg seien in privaten Unterkünften untergebracht, sagte der SPD-Fraktionschef. Wer privat Flüchtlinge unterbringe, müsse finanziell entschädigt werden. Nach Angaben des Sozialministeriums gibt es für Helfer, die Flüchtlinge bei sich aufnehmen, unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Unterstützung. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) rechnet damit, dass bis zu 40.000 Geflüchtete aus der Ukraine ins Land kommen. Wie viele länger bleiben, ist unklar.

