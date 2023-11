244 Waldbrände in diesem Jahr in Brandenburg erfasst

In Brandenburg hat es in diesem Jahr 244 Waldbrände gegeben - nicht einmal halb so viele wie 2022.

Wie Agrar- und Forstminister Axel Vogel (Grüne) am Donnerstag mitteilte, wurden in diesem Jahr 763 Hektar Wald von Feuern erfasst. Der größte Waldbrand mit 688 Hektar loderte auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog. Zum Vergleich: 2022 hatte es 523 Waldbrände gegeben, die eine Fläche von 1426 Hektar schädigten. "Das ist ein trauriger Rekord in der Waldbrandstatistik", sagte Vogel.

Der Minister vergab am Donnerstag auch die "Einsatzmedaille Waldbrände 2022" an eine Försterin und zehn Förster für ihren Einsatz in der Waldbrandbekämpfung. Die Auszeichnung hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im vergangenen Jahr ins Leben gerufen.

Brandenburg ist mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden laut Landesbetrieb Forst bundesweit das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung.

(dpa)