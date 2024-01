Thioune vor Hertha-Spiel: Im Fußball steht man zusammen

Fortuna Düsseldorf erwartet ein emotional aufgeladener Rückrundenstart bei Hertha BSC. Der Tod von Hertha-Präsident Bernstein macht auch Fortuna-Coach Thioune betroffen.

Fortuna Düsseldorf stellt sich angesichts des Todes von Hertha-Präsident Kay Bernstein auf besondere Umstände beim Rückrundenauftakt am Sonntag in Berlin ein. "Wir teilen natürlich viele Gedanken mit der Hertha-Familie. Der Tod von Kay Bernstein hat uns auch betroffen gemacht", sagte Fortuna-Coach Daniel Thioune am Freitag. "Im Fußball steht man unabhängig von den Farben zusammen. Das wird sicherlich ein emotionales Spiel sein."

Bernstein war am Dienstag im Alter von nur 43 Jahren überraschend gestorben. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) werden beide Teams daher mit Trauerflor spielen. Vor der Partie wird es eine Gedenkminute geben. "Es wird eine Herausforderung sein für beide Seiten. Auf Seiten der Herthaner natürlich deutlich größer", sagte Thioune. "Vielleicht können wir ja dazu beitragen, dass es dann wieder rein sportlich wird."

(dpa)