18.10.2023

Prozess: Besichtigung des "Frosch-Clubs" geplant

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Mit einer Vor-Ort-Besichtigung will sich die Kammer des Landgerichts in Frankfurt (Oder) am Donnerstag (13.30 Uhr) ein Bild über die Örtlichkeit des ehemaligen "Frosch-Clubs" machen.

Der Termin findet im Rahmen eines Prozesses gegen vier Männer statt, die den Club in der Oderstadt 2018 angegriffen haben sollen. Eine Nachstellung der Ereignisse sei am Donnerstag nicht geplant, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter zwischen 25 und 27 Jahren unter anderem schweren Landfriedensbruch, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung vor. Ein Hauptangeklagter ist zudem des versuchten Totschlags angeklagt. Im August 2018 soll laut Staatsanwaltschaft eine Gruppe von 10 bis 15 Personen die Clubbesucher mit Steinen, Stangen, Messern und Gürteln angegriffen, geschlagen und getreten sowie auf Fenster und Türen der Diskothek eingeschlagen haben. Ein Angeklagter soll mit einem Messer versucht haben, durch eine vorher eingeschlagene Eingangstür hindurch auf dahinterstehende Menschen einzustechen. (dpa)

