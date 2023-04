1010 Schwimmabzeichen in Brandenburg abgenommen

Im vergangenen Jahr sind in Brandenburg 1010 Schwimmabzeichen abgelegt worden.

2021 sei die Zahl mit 1199 Abzeichen noch höher gewesen, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch in Bad Nenndorf mit. Vor der Pandemie, im Jahr 2019 waren es noch 1215. Im Jahr 2020 lernten deutlich weniger Kinder in Brandenburg schwimmen oder verbesserten ihre Schwimmfähigkeiten: Es gab nur 288 neue Schwimmabzeichen.

Bundesweit liegt das Ausbildungsergebnis um knapp 14 Prozent unter dem von 2019. Die Lebensretter verwiesen auch auf eine im Januar veröffentlichte Forsa-Umfrage - demnach kann jedes fünfte Grundschulkind in Deutschland nicht schwimmen. Fünf Jahre zuvor habe der Anteil der kleinen Nichtschwimmer noch bei 10 Prozent gelegen.

(dpa)