Tiergarten ist Lieblingspark der Berlinerinnen und Berliner

Der Tiergarten ist einer neuen Umfrage zufolge der Lieblingspark vieler Berlinerinnen und Berliner.

Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Initiative "Grün in die Stadt" hervor. Demnach nennen 14 Prozent der 1000 befragten Berlinerinnen und Berliner den Tiergarten und den Großen Tiergarten als ihre Lieblings-Grünfläche, 11 Prozent nennen den Treptower Park und 10 Prozent den Volkspark Friedrichshain.

Forsa befragte für die Daten im Juni in fünf deutschen Großstädten Menschen ab 18 Jahren zu ihrer Wahrnehmung und Nutzung des städtischen Grüns. Die Daten für Berlin zeigen auch, dass insgesamt 71 Prozent der Befragten in Berlin zufrieden mit dem Angebot an öffentlichem Grün in ihrer Stadt sind. Mehr als die Hälfte der Befragten besucht demnach mindestens einmal pro Woche einen städtischen Park.

Dennoch glauben etwa zwei Drittel, das Stadtgrün habe bei politischen Entscheidenden nur geringe Priorität. In der Hauptstadt hat der Umfrage zufolge jede und jeder Dritte keinen Zugang zu einer privaten Grünfläche oder einem Garten.

Außerdem sind viele Menschen demnach nicht glücklich mit dem Pflegezustand der Berliner Parks und Grünflächen: Während nur etwa ein Viertel der befragten Berlinerinnen und Berliner (27 Prozent) so richtig zufrieden mit dem aktuellen Pflegezustand des Stadtgrüns sind, zeigen sich 35 Prozent mit der Pflege unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden.

