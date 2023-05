Wasserqualität in Brandenburger Gewässern "ausgezeichnet"

Die Wasserqualität ist in den Brandenburger Gewässern aktuell ausgezeichnet: Wer das sonnige Wetter zum Baden nutzt, den erwartet nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den Seen keinerlei Belastung mit Bakterien.

"An allen gemeldeten Badestellen kann davon ausgegangen werden, dass keine gesundheitlichen Beanstandungen hervorgerufen durch mikrobiologische Parameter vorliegen", teilte das Ministerium am Samstag in Potsdam mit.

Sechs Seen haben eine Sichttiefe, die geringer als ein halber Meter ist: der Beetzsee in Brandenburg/Havel-Massowburg, der Große Wentowsee in Zehdenick-Marienthal (Kreis Oberhavel), das Waldbad Zehdenick, der Moderfitzsee in Fürstenberg (Oberhavel), der Rangsdorfer See in Rangsdorf (Teltow-Fläming) und der Wolletzsee in Angermünde (Uckermark). Deshalb könnten Rettungsmaßnahmen erschwert werden, teilte das Ministerium mit. Das betraf zum Beispiel vor einigen Tagen die Suche nach zwei vermissten jungen Männern im Großen Wentowsee - sie wurden schließlich tot gefunden.

Vor dem Start der Badesaison Mitte Mai hatte das Ministerium bereits mitgeteilt, dass bei 229 von 252 Badegewässern die Wasserqualität ausgezeichnet sei, 11 Badestellen erhielten das Prädikat "gut" und 2 nur ein "ausreichend".

(dpa)