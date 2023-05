Vier weitere Freibäder in Berlin öffnen

Passend zum sonnigen Wetter öffnen in Berlin am Pfingstwochenende vier weitere Freibäder.

Dazu gehören die Freibäder Pankow, Wilmersdorf, Wuhlheide und das Kinderfreibad Platsch in Berlin-Marzahn, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mitteilten. Insgesamt seien damit bereits zwanzig Freibäder in Berlin geöffnet.

Da die Bauarbeiten an den Außenanlagen im Freibad Wuhlheide noch nicht abgeschlossen sind, könnten Gäste allerdings vorerst nur das Nichtschwimmerbecken nutzen. Im Freibad Olympiastadion seien beide Nichtschwimmerbecken gesperrt, Grund dafür ist ein geplatztes Wasserrohr.

Weil laut den Berliner Bäder-Betrieben zunehmend mehr Personal in den Freibädern benötigt wird, gehen dafür immer mehr Hallenbäder in die Sommerpause. Dazu gehörten die Schwimmhallen Zingster Straße und Allendeviertel sowie das Stadtbad Lankwitz, wie es weiter hieß.

(dpa)