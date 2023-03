Feuerwehr rettet Menschen bei Brand von Balkonen

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Berliner Stadtteil Friedrichshain hat die Feuerwehr vier Menschen mit einer Drehleiter von Balkonen gerettet.

Ein Mensch sei wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Eine Wohnung im Erdgeschoss des fünfstöckigen Wohnhauses habe in Vollbrand gestanden. Etwa 50 Einsatzkräfte seien am Donnerstag im Einsatz gewesen.

(dpa)