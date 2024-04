Friedrichshain-Kreuzberg

vor 21 Min.

Spranger: Für das Myfest ist der Bezirk zuständig

In Friedrichshain-Kreuzberg soll das Myfest in diesem Jahr erneut ausfallen. Innensenatorin Spranger kritisiert das. Aber sie sieht nicht den Senat in der Pflicht, sich um die Organisation zu kümmern.

Innensenatorin Iris Spranger hält nichts davon, dass der Senat versuchen sollte, in Friedrichshain-Kreuzberg mit Anwohnern und Vereinen am 1. Mai ein Fest zu organisieren. "Dafür ist eindeutig der Bezirk zuständig", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus auf eine Frage des CDU-Parlamentariers Kurt Wansner. "Wozu die Innensenatorin verpflichtet ist: gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit der Stadt herzustellen, mit der Berliner Feuerwehr, mit der Polizei Berlin." Spranger hatte schon am Montag im Innenausschuss die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), kritisiert, weil das frühere sogenannte Myfest in diesem Jahr erneut nicht stattfinden soll. Im Landesparlament wiederholte Spranger die Kritik. Die SPD-Politikerin warb gleichzeitig für Veranstaltungen wie das Myfest, bei denen mit Vereinen und der Bevölkerung vor Ort gefeiert werde. "Ist das denn nicht die beste Präventionsarbeit, um Gewalt auf den Straßen zu verhindern?" (dpa)

Themen folgen