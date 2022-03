Füchse-Aushilfscoach Hanning mit kurzer Amtszeit zufrieden

Nach dem Erfolg in der European League bei Bidasoa Irun hat Füchse-Aushilfscoach Bob Hanning ein positives Fazit seiner kurzen Trainerzeit gezogen.

"Es hat Spaß gemacht und es war auch gut, die Mannschaft unter dieser Situation auch mal kennenzulernen", sagte Hanning am Dienstagabend. Für zwei Spiele hatte der Manager den corona-positiv getesteten Coach Jaron Siewert vertreten. "Wir haben eine wirklich nicht einfache Situation für den Verein gemeinsam gelöst", ergänzte Hanning.

Nach zwei Siegen in zwei Spielen kann der 54-Jährige nun wieder durchatmen. Mit der A-Jugend, Kooperationspartner 1. VfL Potsdam und den Füchse-Profis hatte er jetzt vier Spiele in fünf Tagen. "Parallel dazu noch den Alltag zu bewältigen, kann man kurzfristig mal machen, aber auf die Dauer nicht", sagte er.

Und doch konnte Hanning in diesen Tagen einige neue Erkenntnisse gewinnen. "Ich habe eine Menge mitnehmen können. Und ich würde das jedem Manager-Kollegen mal raten, eine Mannschaft zu trainieren. Man bekommt noch einmal ein bisschen Einblick in gewisse Abläufe", sagte er.

Obwohl sein Team in Irun auf dem Zahnfleisch ging, konnten die Füchse am Ende jubeln. "Wenn du innerhalb von 48 Stunden zwei Auswärtsspiele hast, ist das nicht einfach. Man hat auch gemerkt, wie Spieler in den Verschleiß gegangen sind. Das war schwierig zu kompensieren. Aber wir haben das mit einer Energieleistung gelöst", sagte er.

Hinzu kam noch der Ärger über die slowenischen Unparteiischen, die mit zahlreichen umstrittenen Entscheidungen gegen sein Team für Frust sorgten. Umso mehr lobte Hanning die Mentalität der Mannschaft. "Wir haben uns weder von den Zuschauern, noch von den Schiedsrichtern, aus der Ruhe bringen lassen." Zur Belohnung spendierte er dem Team eine Runde zum Ausstand.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-349854/3 (dpa)