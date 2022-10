Achtelfinale: Union empfängt Wolfsburg Ende Januar im Pokal

Nach der Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal steht der Spieltermin für das Heimspiel des 1.

FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg fest. Der Tabellenführer empfängt den Wolfsburger Bundesligakonkurrenten am 31. Januar um 20.45 Uhr (Sky) in Köpenick, wie Union Berlin am Mittwoch mitteilte. Am Sonntag waren die acht Pokalspiele ausgelost worden, die an vier verschiedenen Tagen stattfinden. Die Begegnungen werden am 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023 ausgetragen. Das Finale ist für den 3. Juni 2023 im Berliner Olympiastadion terminiert.

(dpa)