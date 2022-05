Anstoß für Brandenburgs Pokal-Endspiel um 14.15 Uhr

Das Brandenburger Pokalfinale wird um 14.15 Uhr am 21.

Mai angepfiffen. Das geht aus den Anstoßzeiten für den "Finaltag der Amateure" hervor, die der Deutsche Fußball-Bund am Freitag veröffentlichte. Im brandenburgischen Endspiel treffen der VfB 1921 Krieschow und der FC Energie Cottbus aufeinander, gespielt wird im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde. Der Sieger der Begegnung steht in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals.

Erstmals sind alle Endspiele der 21 Landesverbände am selben Tag angesetzt, hieß es in der Mitteilung. Zudem werden auch wieder überall Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien mit dabei sein. "In seiner siebten Auflage wird das Erfolgsprojekt erneut bundesweit verdeutlichen, welche Attraktivität und Strahlkraft auch vom Fußball unterhalb der Bundesligen ausgeht", sagte Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung. Er ergänze: "Durch die Rückkehr der Fans erwarten uns nicht nur mitreißende Spiele, sondern auch stimmungsvolle Stadien."

Übertragen wird der "Finaltag der Amateure" in einer Konferenz im ARD Fernsehen.

(dpa)