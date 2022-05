BFC Meister der Regionalliga Nordost: Jena patzt

Der BFC Dynamo hat die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost gewonnen und spielt um den Aufstieg in die 3.

Liga. Am 38. Spieltag sicherte sich die Mannschaft von Dynamo-Trainer Christian Benbennek durch einen 4:2 (2:1)-Erfolg bei der VSG Altglienicke den ersten Platz in der 20er-Liga.

Dabei profitierten die Berliner auch von der gleichzeitigen 0:1 (0:1)-Niederlage von Carl Zeiss Jena bei Union Fürstenwalde. Der Tabellenzweite hätte mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Dynamo-Niederlage nach Punkten noch gleichziehen können. Allerdings sprach die Tordifferenz von plus 13 Treffern ohnehin für den BFC.

Der Meister der Regionalliga Nordost spielt nun gegen den Meister der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die dritte Liga. Tabellenführer in der erst kommendes Wochenende zu Ende gehenden Liga ist aktuell der VfB Oldenburg vor Weiche Flensburg.

Für den BFC Dynamo wäre der Aufstieg die erste Teilnahme im gesamtdeutschen Profifußball, da die Berliner sich in der letzten Saison der DDR-Oberliga nicht für die Bundesliga oder die zweite Liga qualifizieren konnten. In den Aufstiegsspielen hat am 28. Mai zunächst der BFC Dynamo Heimrecht. Am 4. Juni findet das Rückspiel statt.

Allerdings müssen die Berliner für die Teilnahme an der höheren Klasse bis zum 1. Juni um 17.00 Uhr noch eine Bürgschaft in Höhe von 900.000 Euro beim Deutschen Fußball-Bund hinterlegen. Der Verein will die Summe durch die Gewinnung neuer Sponsoren sowie durch Spenden stemmen. Am Sonntag betrug die aktuelle Spendensumme kurz vor dem Abpfiff 161.674 Euro.

(dpa)