Chelsea verleiht Ex-Unioner Fofana zum FC Burnley

Der FC Chelsea hat David Fofana nach seiner Rückholaktion vom 1.

FC Union in der englischen Premier League weitergereicht. Nach der vorzeitigen Beendigung der Leihe in Köpenick in dieser Woche läuft der 21 Jahre alte Stürmer im kommenden Halbjahr für den Ligarivalen FC Burnley auf, wie der Verein am Samstag mitteilte.

Obwohl Fofana beim Bundesligisten 17 Pflichtspiele absolviert hatte, beendete Chelsea die ursprünglich bis Sommer gedachte Leihe vorzeitig. Burnley, das vom ehemaligen Hamburger Vincent Kompany trainiert wird, ist mit zwölf Punkten Vorletzter der Premier League und musste sich am Freitagabend mit einem 1:1 gegen den Drittletzten Luton Town begnügen. Im nächsten Spiel tritt der Aufsteiger am 31. Januar bei Titelverteidiger Manchester City an.

(dpa)