Dardai-Abschied naht, Hertha siegt im letzten Heimspiel

Sportlich kann Hertha befreit aufspielen. Auf ein Angriffsduo ist im letzten Heimspiel gegen Lautern mal wieder Verlass. Doch die Trainerfrage wird zum Aufreger.

Hertha BSC hat sich im wohl letzten Heimspiel unter Trainer Pal Dardai mit einem Sieg von seinen Fans verabschiedet. Die Mannschaft des Ungarn, dessen im Sommer auslaufender Vertrag übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht verlängert wird, gewann vor 67 144 Zuschauern und Zuschauerinnen im Berliner Olympiastadion 3:1 (2:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Torjäger Haris Tabakovic per Foulelfmeter (19. Minute) Jeremy Dudziak (45.+3) und Fabian Reese (67.) trafen am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga für die Gastgeber. Marlon Ritter hatte zwischenzeitlich per direktem Freistoß ausgeglichen (39.).

Vor dem Spiel dominierte bei den Berlinern, für die es sportlich um nichts mehr ging, die Trainerfrage. Die "Bild"-Zeitung, der "Kicker" und der rbb berichteten am Morgen, dass Dardai in der kommenden Spielzeit nicht mehr Coach der Hertha sein werde. Der Club äußerte sich nicht.

Dardai, der in seiner dritten Amtszeit bei Hertha ist, bestätigte die Berichte in einem Interview mit Sky nicht explizit. "Darüber will ich jetzt nicht reden. Das muss die Führung bekannt geben", sagte der 48-Jährige. "Ich bin immer ein Mensch, der positiv denkt. Ich bin traurig, wir haben viel aufgebaut. Ein Jahr habe ich mit den Jungs trainiert und weiterentwickelt, aber so ist das Trainerleben." Die Saison der Blau-Weißen verlief eher enttäuschend.

Zum wahrscheinlichen Heim-Abschied gab es für Dardai noch einmal eine beeindruckende Kulisse, die dem Stadion seine "Seele" gebe, wie er es selbst vor der Partie sagte. Sein Team kontrollierte das Geschehen und ließ sich auch vom Ausgleich der Gäste nicht aus der Ruhe bringen.

Der gefoulte Tabakovic verwandelte den folgenden Strafstoß souverän zu seinem 22. Saisontreffer. Fabian Reeses Einwurf ging kurz vor der Pause direkt in den Lauf von Dudziak, der den Ball ins Tor hob. Nach der Pause blieb Hertha die bessere Mannschaft. Der perfekt gesetzte Distanzschuss vom 26 Jahre alten Reese nach eigenem Ballgewinn sorgte für klare Verhältnisse.

Als komplette Revanche für das enttäuschende Aus gegen die Lauterer im Pokal-Viertelfinale Ende Januar dürfte das Spiel aber nicht taugen. Der FCK trifft im Finale im Olympiastadion am 25. Mai auf den neuen Meister Bayer Leverkusen.

