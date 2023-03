Delay Sports schafft Aufstieg vorzeitig

Der vom Influencer und Twitch-Streamer Elias Nerlich neu gegründete Fußball-Verein Delay Sports hat in seiner Premieren-Saison vorzeitig den Aufstieg geschafft.

Die Mannschaft um den ehemaligen Hertha-Profi Sidney Friede kam am Sonntag in der Kreisliga C, vierte Staffel, beim Tabellenletzten ASV Berlin IV mit einem 12:0 zum 19. Sieg im 19. Spiel und kann mit 57 Punkten nicht mehr von den ersten beiden Aufstiegsplätzen verdrängt werden.

Delay Sports hatte die Lizenz vom Berliner Fußball-Verband (BFV) unter Bedingungen erhalten. Eigentlich müssen neu gegründete Vereine drei Jahre bestehen, ehe sie am Spielbetrieb teilnehmen dürfen. Der BFV versprach sich von der Zugkraft des Social-Media-Stars auch Schübe für die Nachwuchsarbeit im Berliner Fußball, was sich durchaus auszahlen kann. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Grunewald Mitte März kamen etwa über 2000 meist jugendliche Zuschauer in das Preußenstadion, in dem Delay Sports seine Heimspiele austrägt.

