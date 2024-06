EM-Achtelfinale für Österreich nach 3:1 gegen Polen greifbar

Als Geheimfavorit in die EM gestartet stand Österreich gegen Polen unter großem Druck. Nach dem Sieg im zweiten Gruppenspiel ist das Achtelfinale für die Mannschaft von Ralf Rangnick greifbar.

Österreich um Trainer Ralf Rangnick hat das zweite Gruppenspiel bei der Europameisterschaft mit 3:1 (1:1) gegen Polen gewonnen und vor dem abschließenden Duell mit den Niederlanden alle Chancen aufs Achtelfinale. Die Chancen der polnischen Auswahl um Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski sind nach der zweiten Niederlage dagegen auf ein Minimum gesunken.

Vier Tage nach dem 0:1 gegen Frankreich erzielte Gernot Trauner in Berlin am Freitag in der 9. Minute das schnellste Tor Österreichs bei einer Fußball-EM. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch den ehemaligen Hertha-Profi Krzysztof Piatek (30. Minute), der anstelle des angeschlagenen Lewandowski in der Startelf stand, trafen Christoph Baumgartner (66.) und Marko Arnoutovic (78./Foulelfmeter) für die als Geheimfavorit gehandelten Österreicher.

(dpa)