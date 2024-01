Erster Hertha-Test nach der Winterpause: Sieg gegen Aue

Ein Doppelschlag von Florian Niederlechner und der Hauptstadt-Club startet mit einem Sieg. An diesem Sonntag geht es nach Spanien.

Hertha BSC hat zum Testspielauftakt im neuen Jahr einen Sieg geschafft. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai gewann am Samstag in Berlin mit 2:0 (0:0) gegen den drittklassigen FC Erzgebirge Aue. Die Tore erzielte Florian Niederlechner (71./82. Minute).

Besonders viele Chancen gab es in der Partie im Amateurstadion zunächst nicht. Zu Beginn köpfte Haris Tabakovic einen Ball knapp neben das Tor der Gäste, kurz vor der Pause landete ein Versuch von Aues Maximilian Thiel am Lattenkreuz. Schließlich traf Niederlechner nach einem schnellen Konter zur Führung, elf Minuten später sorgte er auch für den zweiten Hertha-Treffer.

An diesem Sonntag reist Hertha ins Trainingslager nach Alicante. In Spanien wird Bundesliga-Absteiger noch zwei weitere Testspiele absolvieren. Am Mittwoch gegen KV Mechelen aus Belgien, am Samstag kommender Woche gegen die Glasgow Rangers aus Schottland. In der Liga startet die Hertha am 21. Januar mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ins neue Jahr. In der Tabelle sind die Berliner Siebter nach der Hinrunde.

(dpa)