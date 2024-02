Ex-Berliner Cunha und Fofana in Premier League erfolgreich

Die früheren Berliner Bundesligaprofis Matheus Cunha und David Fofana haben in der englischen Premier League ein kleines Torfeuerwerk abgebrannt.

Ex-Herthaner Cunha erzielte am Sonntag beim 4:2-Sieg der Wolverhampton Wanderers beim FC Chelsea gleich drei Treffer. Chelsea-Leihgabe Fofana, der in der Winterpause von Union Berlin zum FC Burnley weiter verliehen wurde, traf beim 2:2 gegen den FC Fulham doppelt. Zusammen mit seiner Vorlage im Spiel bei Manchester City hat der Ivorer nun in England schon so viele Torbeteiligungen auf dem Konto wie in der gesamten Hinrunde bei Union.

Während Wolverhampton durch den Erfolg am 23. Spieltag mit nunmehr 32 Punkten am früheren Champions League-Sieger (31 Zähler) vorbei auf den zehnten Platz kletterte, verbleibt Aufsteiger Burnley mit gerade 13 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und weist bereits acht Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf.

(dpa)