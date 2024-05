Ex-Nationalspieler Borowski EM-Experte bei MagentaTV

Die Telekom hat für ihren Streamingdienst MagentaTV in Tim Borowski einen weiteren Experten für die EM in Deutschland verpflichtet. Für ein jüngeres Publikum wurde ein Spieler von Hertha BSC geholt.

Die Telekom hat ihr Experten-Team für die Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli in Deutschland noch einmal erweitert. Der ehemalige Bremer Nationalspieler Tim Borowski werde für MagentaTV bei dem Turnier im Einsatz sein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Außerdem würden zu einzelnen Spielen noch Gäste eingeladen, die einen Bezug zu einer der beiden Mannschaften haben. So wird beim Gruppenspiel Ungarn gegen die Schweiz am 15. Juni der frühere Bundesliga-Profi und eidgenössische Ex-Nationalspieler Ciriaco Sforza dabei sein.

Zweitliga-Profi Fabian Reese von Hertha BSC wird indes 18 Mal in einer interaktiven Show von der Fanmeile in Berlin mit Gästen deren Sicht auf Live-Spiele wiedergeben. Diese Reaction Show ist als Angebot für junge Menschen gedacht. Premiere ist am 14. Juni beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland.

Die Telekom hatte 2019 überraschend die kompletten Medienrechte für das Turnier vom europäischen Fußball-Verband UEFA erhalten. Die ARD und das ZDF haben Sublizenzen von der Telekom erworben. Demnach werden die beiden öffentlich-rechtlichen Sender 34 der 51 Spiele live übertragen. Darunter sind alle Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Endspiel.

Alle 51 Spiele der EM werden über den Telekom-Streamingdienst MagentaTV gezeigt, fünf davon exklusiv. Bei zwölf Spielen wird RTL die Übertragungen in sein Free-TV-Programm übernehmen. Darunter sind ein Achtel- und ein Viertelfinale.

(dpa)