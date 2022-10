Füllkrug über WM-Chancen: "Entscheidung liegt nicht bei mir"

Niclas Füllkrug hält sich mit Blick auf seine WM-Chancen weiter bedeckt.

Der Angreifer von Werder Bremen wollte nach seinem Siegtreffer zum 1:0 gegen Hertha BSC nicht direkt bestätigen, dass er auf der vorläufigen Kaderliste von Bundestrainer Hansi Flick steht. "Natürlich weiß ich, auf welchen Listen ich stehe", sagte der 29-Jährige am Freitagabend bei DAZN. "Ich weiß natürlich, wo ich dran bin, und das ist gut. Und wir schauen mal, wo das am Ende hinführt."

Mit Blick auf das Turnier in Katar wolle er einfach bei sich bleiben und seinen Job in der Fußball-Bundesliga machen. "Die Entscheidung liegt nicht bei mir, darum kann ich da auch keine Wünsche äußern", sagte Füllkrug. Die WM beginnt am 20. November.

(dpa)