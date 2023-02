Hertha-Coach über Uremović-Verletzung: "Kniegeschichte"

Verteidiger Filip Uremović von Hertha BSC hat sich bei der 1:4-Niederlage bei Borussia Dortmund verletzt und droht auszufallen.

"Es ist eine Kniegeschichte, aber ich habe noch keine genaue Information, was es ist", sagte Trainer Sandro Schwarz nach der Partie am Sonntag. Uremovic war in der 68. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt worden. Der 26 Jahre alte Kroate war im Sommer zu den Berlinern gewechselt.

