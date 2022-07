Hertha feiert mit Fans Vereinsjubiläum: Auch Richter dabei

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat wieder etwas zum feiern.

Anlässlich des 130. Vereinsjubiläums luden die Berliner am Samstag zum Fansfest in den Olympiapark. Kurz nachdem sich die Tore um 10.00 Uhr geöffnet hatten, richtete sich der neue Vereinspräsident Kay Bernstein an die Anwesenden und eröffnete offiziell die Veranstaltung.

Bei der Gelegenheit wurde das neue Ausweichtrikot vorgestellt. Ganz in rot gehalten, ist es als eine Hommage an die Aufstiegsmannschaft von 1997 gedacht.

Der gute Zweck wurde bei dem Event ebenfalls nicht aus den Augen gelassen: Nach einer Typisierungsaktion rund um das Heimspiel gegen Mainz 05 im Mai diesen Jahres hatten die Besucher diesmal die Möglichkeit, sich als Spender bei der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS) zu registrieren.

Am Mittag gab es dann vor den zahlreich erschienen Fans das öffentliche Training der Profis im Amateurstadion, bei dem sich das Team von Trainer Sandro Schwarz auf die bevorstehende DFB-Pokal-Partie bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) vorbereitete. Begrüßt wurde dabei auch Marco Richter, der nach seiner erfolgreichen Hodenkrebs-Operation erneut im Stadion war.

(dpa)