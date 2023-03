Hertha gewinnt bei BAK in Benefizspiel für Erdbebenopfer

Fußball-Bundesligist Hertha BSC und der Regionalligist Berliner AK haben mit einem Benefizspiel Spenden für Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien gesammelt.

Hertha gewann die Partie am Freitagabend im Poststadion 5:1 (5:0). Für die Charlottenburger trafen vor 2444 Zuschauern und Zuschauerinnen dreimal Wilfried Kanga (5., 25. und 30. Minute) sowie Marco Richter (7. Minute) und Lucas Tousart (42.). Bleron Krasniqi (77.) erzielte das Tor für die Gastgeber.

Das Spiel war für die abstiegsbedrohten Herthaner unter Trainer Sandro Schwarz auch ein sportlicher Test in der Länderspielpause. In der Bundesliga treten die Berliner am 1. April beim Champions-League-Kandidaten SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) an. Jonjoe Kenny, der in Freiburg den gesperrten Marco Richter ersetzen könnte, spielte von Beginn an. In der zweiten Hälfte agierte Julian Eitschberger rechts in der Fünferkette. Kanga empfahl sich mit seinen Toren für einen Platz in der Startelf.

Der größte Teil der Erlöse des Spiels fließt in die Errichtung eines Container-Dorfes in der Erdbebenregion Türkoğlu/Kahramanmaraş. Der Rest geht nach Angaben des deutsch-türkischen Clubs BAK an die Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany und das Technische Hilfswerk.

Infolge der Erdbeben-Katastrophe Anfang Februar kamen in der Türkei und Syrien mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Nach Angaben der türkischen Regierung sind rund 20 Millionen Menschen im Land von den Auswirkungen betroffen. Für Syrien gehen die Vereinten Nationen von etwa 8,8 Millionen Betroffenen aus.

(dpa)