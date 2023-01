Hertha holt 2:2 nach 0:2 gegen kolumbianisches Team

Hertha BSC ist im letzten Testspiel des Trainingslagers nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.

Gegen den 15-maligen kolumbianischen Meister Millonarios FC schaffte die Hertha am Mittwochabend (Ortszeit) nach einem 0:2-Rückstand aber zumindest noch ein 2:2 (0:1). Für die Berliner unter Trainer Sandro Schwarz trafen im Osceola County Stadium in Kissimmee (Florida) Wilfried Kanga und Lucas Tousart. Beim früheren Club der Fußball-Legenden Alfredo Di Stéfano und Carlos Valderrama erzielten David Silva und Luis Carlos Ruiz die Tore. Wenige Stunden zuvor hatten die Berliner die Talente der SIMA Montverde Academy mit 7:0 geschlagen.

Am Sonntag (Ortszeit) gewann das Team Testspiele gegen The Villages SC (7:1) und Club de Lyon FC (3:0). Nach Deutschland reisen die Berliner am Samstag zurück. Zum Wiederbeginn der Bundesliga geht es für Hertha am 21. Januar zum VfL Bochum.

(dpa)