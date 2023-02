Hertha im Austausch: Präsident Bernstein lädt Mitglieder ein

Präsident Kay Bernstein von Fußball-Bundesligist Hertha BSC bietet Vereinsmitgliedern ein neues Format der gegenseitigen Kommunikation.

Unter dem Motto "Hertha im Austausch" können bis zu 400 Mitglieder am kommenden Freitag in der Aufwärmhalle des Olympiastadions (Beginn 18.30 Uhr) dem Präsidenten sowie Geschäftsführer Tom Herrich Fragen rund um den Verein stellen.

"Nach den Ereignissen der letzten Wochen, insbesondere der Neu-Aufstellung in der sportlichen Führung, sehen wir es daher als wichtig und richtig an, die Kommunikation mit euch noch einmal zu intensivieren", heißt es in der Einladung an die Mitglieder, die der dpa vorlag. Bernstein hatte vor seiner Wahl im vergangenen Sommer ein verstärktes Einbinden der Mitglieder versprochen. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Mitglieder, die kein Ticket erhalten oder am 10. Februar nicht anwesend sein können, erhalten die Chance, dass ihre Fragen per Mail bei Präsident und Geschäftsführer landen.

(dpa)