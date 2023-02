Hertha mit schwerer Aufgabe: Union will an die Spitze

Auf Hertha BSC wartet nach turbulenten Tagen eine schwierige Aufgabe im Abstiegskampf der Bundesliga.

Die Charlottenburger treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Champions-League-Kandidat Eintracht Frankfurt an. Der Tabellen-17. will nach drei Niederlagen in Serie, darunter zuletzt das 0:2 im Derby gegen Union Berlin, die ersten Punkte in diesem Jahr holen, um in der Tabelle nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Auch die Trennung von Geschäftsführer Fredi Bobic hatte zuletzt für Unruhe gesorgt. "Klar waren das turbulente Tage", sagte Trainer Sandro Schwarz, "wir müssen jetzt Ruhe über einen langen Zeitraum wieder ausstrahlen und den Fokus auf Samstag legen."

Der Stadtrivale aus Köpenick kann dagegen mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an die Spitze der Tabelle springen. Union würde mindestens vorübergehend am FC Bayern München vorbeiziehen, der erst am Sonntag in Wolfsburg spielt. Die Eisernen sind im heimischen Stadion An der Alten Försterei seit Saisonübergreifenden 14 Ligaspielen ungeschlagen. Die Serie begann im Februar 2022 mit einem 3:1-Sieg über Mainz.

(dpa)