Hertha-Trainer Dardai: "Müssen das jetzt bestätigen"

Die Stimmung bei Hertha-Trainer Pal Dardai ist nach dem Erfolg im DFB-Pokal bestens.

"Wenn wir so spielen, wie zuletzt in Mainz, hat die Mannschaft eine richtige Ausstrahlung, dann haben wir gegen jeden Gegner eine Chance", sagte der Coach des Zweitligisten noch immer beflügelt vom vorangegangenen 3:0-Sieg in der zweiten Pokalrunde gegen Erstligist 1. FSV Mainz 05. "Das schaue ich mir gerne öfter an. Nicht, um die Nase hochzuhalten, weil wir so gut sind, sondern weil die Mentalität und die Teamleistung gepasst haben."

Auf dem Erfolg dürfe sich sein Team vor dem Liga-Spiel beim FC Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/ Sky) aber nicht ausruhen. "Wir müssen das jetzt bestätigen und immer wieder zeigen", sagte der 47-Jährige, der betonte, dass er trotz der zu erwartenden hitzigen Atmosphäre im Ostseestadion mit seinem Team "ein gutes Spiel" machen wolle. "Egal ob die Feuerwehr kommt oder die Raketen fliegen, Sport soll Sport bleiben", sagte Dardai, der mit seinem Team in Rostock auf den Rückhalt von 2600 mitgereisten Fans setzen kann.

(dpa)