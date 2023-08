HSV-Spiel für Hertha BSC ein Duell der Emotionen

Hertha BSC braucht endlich ein Erfolgserlebnis in der zweiten Liga - und das im Duell der Traditionsclubs beim Hamburger SV. Den Berlinern dient die jüngere Historie als Mutmacher.

Das Relegations-Duell mit dem Hamburger SV vor 15 Monaten weckt auch bei Pal Dardai und Benjamin Weber noch besondere Erinnerungen. "Es war emotional und das ist genau das, was uns am Samstag erwartet", sagte Herthas Sportdirektor Weber am Donnerstag. Berlins Trainer Dardai wünscht sich im Volksparkstadion (20.30 Uhr/Sky/ Sport1) so einen Sonntagsschuss wie das 2:0 von Marvin Plattenhardt, das vor gut einem Jahr gegen die Hanseaten den Verbleib in der Fußball-Bundesliga sicherte. "Es wäre nicht schlecht, wenn ein Mittelfeldspieler so ausholt", sagte der Hertha-Coach.

Nach zwei Niederlagen zum Zweitliga-Start wollen die Berliner in Hamburg die Trendwende einläuten - trotz des prominenten Kontrahenten. "Wir müssen die Leistung bestätigen gegen diesen dynamischen Gegner", forderte Dardai einen konzentrierten Auftritt wie zuletzt beim 5:0 im DFB-Pokal beim Viertligisten Carl Zeiss Jena. 16 bis 20 Torabschlüsse verlangt Dardai - und natürlich endlich auch das erste Liga-Tor in dieser Saison nach den 0:1-Niederlagen gegen Fortuna Düsseldorf und Wehen-Wiesbaden.

Weiter nicht zur Verfügung stehen wird sehr wahrscheinlich Marc Oliver Kempf. "Jein, ja, nein, nein", sagte Dardai zu den Einsatzchancen des Verteidigers, der zuletzt schon wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte. Auch für Neuzugang Michał Karbownik kommt ein Einsatz in Hamburg wohl noch zu früh. Verteidiger Toni Leistner steht hingegen wieder zur Verfügung.

