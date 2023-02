"Interessante Aspekte in Katar": Aus der WM für EM lernen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar soll laut Autorin Alina Schwermer für die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesellschaftspolitische Hinweise aufzeigen.

"Es ist wichtig zu differenzieren. Die WM des Bösen auf der eine Seite im Vergleich zur EM des Guten ist eine naive Sichtweise", sagte sie auf einer Veranstaltung des Dachverbands "Lernort Stadion" in Berlin, "wir haben auch eine Schuld daran, was passiert und müssen verschiedene menschenrechtliche Standards anlegen. Im Vorfeld der EM müssen wir eine kritische Bewegung erhalten, um Fußball besser zu machen."

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, stellte zudem das Stadionerlebnis in Katar als praktisches Beispiel in den Vordergrund. "Es gab interessante Aspekte in Katar. Zum Beispiel die Frage, ob bei uns weniger Alkohol ausgeschenkt werden soll. Oder auch eine Länderübergreifende Solidarität der europäischen Staaten", sagte der frühere DDR-Bürgerrechtler angesichts der breiten Unterstützung bei der WM für Marokko: "Die arabische Welt hat Marokko ins Halbfinale getragen."

Auch Bettina Bundszus, Leiterin der Abteilung "Kinder und Jugend" im Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, griff den europäischen Gedanken auf als Zeichen der Vielfalt und Toleranz.

Schwermer, die bereits mehrere Bücher über die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs geschrieben hat, kritisiert die Schere innerhalb des Systems, die immer weiter auseinandergehe. "Je undemokratischer, je erfolgreicher. Es geht nur um gewinnen, Frauen sind dabei weitgehend egal", sagt Schwermer, "wenn wir Fußball verbessern wollen, müssen wir viel mehr Mut haben, eine Runde zusammenzustellen, die nicht von der DFL ist, um Fußball klüger zu gestalten und hinterfragen, wie wir wirtschaften und Fußball besser machen."

(dpa)