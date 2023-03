Lieblingsgegner: Union will gegen Köln in Erfolgsspur zurück

Der 1.

FC Union Berlin will nach dem 0:3 im Spitzenspiel beim FC Bayern München zurück in die Erfolgsspur. Der 1. FC Köln kommt den Eisernen als Kontrahent in der Fußball-Bundesliga heute gerade recht. Gegen die Rheinländer hat Union seit dem Aufstieg 2019 noch nie verloren. Gute Erinnerungen weckt besonders das jüngste Duell: Nach dem 1:0 im Hinspiel im September übernahm Union erstmals in seiner Geschichte die Tabellenführung. Sollte das Team von Urs Fischer unbezwungen bleiben, würde die Serie von Heimspielen ohne Niederlage auf 17 ausgebaut. Kölns Trainer Steffen Baumgart ist ein prominenter Ex-Unioner. Er spielte zwischen 2002 und 2004 in Köpenick.

(dpa)