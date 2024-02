Magdeburg-Coach Titz: "Erwarte kein Spektakel"

Nach dem Sieg gegen Spitzenreiter St. Pauli wollen die Magdeburger auch Hertha BSC überraschen. Doch Titz warnt vor der neuen Qualität der Berliner.

Christian Titz erwartet bei Hertha BSC kein Tore-Festival wie beim 6:4-Erfolg im Hinspiel. "Die Zuschauer am Fernseher oder im Stadion würden sich natürlich über so ein Spiel freuen. Aber wir haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir defensiv besser stehen und nicht mehr so viele Gegentore kassieren. Deshalb erwarte ich kein Spektakel. Wir treffen ja auch auf eine Mannschaft, die über Qualität verfügt", sagte der Cheftrainer vom 1. FC Magdeburg vor dem Spiel der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion dem "Tagesspiegel" (Freitag).

Titz verwies auf die deutliche Leistungssteigerung der Hauptstädter. "Hertha ist jetzt eine Mannschaft, die für Kompaktheit in der Defensive steht und im Zentrum zwei spielstarke Akteure aufbieten kann", sagte der FCM-Coach. Auch den Außenspielern bescheinigte er eine hohe Qualität mit viel Tempo. "Wir dürfen den schnellen Außenspielern von Hertha keinen Raum lassen, das wird am Freitagabend mitentscheidend sein", meinte Titz.

