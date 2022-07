Nach Rückstand: Union Berlin mit Remis gegen Udinese Calcio

Der 1.

FC Union Berlin hat sich in einem Testspiel vom italienischen Erstligisten Udinese Calcio 3:3 (1:2) getrennt. Der Berliner Fußball-Bundesligist holte dabei am Samstag in Lienz in Österreich zwei Mal einen Zwei-Tore Rückstand auf. Vor etwa 350 Union-Fans im Dolomitenstadion lag Udine durch Tore von Ilija Nestorovski (25./42. Minute) und Filip Benkovic (55.) in Führung. Treffer von Rani Khedira (44.) und Robin Knoche (63.) sowie ein Eigentor von Bram Nuytinck (49.) sorgten aber noch für das Remis.

Einen Tag nach dem 1:0 gegen den tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis setzte Trainer Urs Fischer eine komplett andere Mannschaft ein. Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu - die Favoriten auf die Stammplätze im Sturm - spielten diesmal mit. Janik Haberer kam nach Verletzung erstmals für Union zum Einsatz.

Innenverteidiger Diogo Leite, der am Samstag als Neuzugang präsentiert worden war, gehörte noch nicht zum Aufgebot. Die Leihgabe vom FC Porto trainierte aber am Vormittag auf dem Gelände in Neukirchen am Großvenediger. Er tat dies gemeinsam mit Mittelfeldmann Kevin Möhwald, der nach überstandener Corona-Infektion am Freitagabend zum Trainingslager-Kader der Berliner gestoßen war.

Der Vergleich gegen Udine war für Union im Rahmen des Trainingslagers im Salzburger Land das zweite und letzte Testspiel. Am Mittwoch reisen die Unioner zurück nach Berlin. Am kommenden Samstag folgt noch der letzte Test gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest im heimischen Stadion An der Alten Försterei.

(dpa)