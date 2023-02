Nächster Höhepunkt für Union: Europa-League bei Ajax

Der 1.

FC Union Berlin will seine bestechende Form nun auf der europäischen Bühne unter Beweis stellen. Die Köpenicker treten heute im Hinspiel der K.o.-Runde der Europa League beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam an. Die Berliner haben in diesem Jahr ihre sechs Pflichtspiele allesamt gewonnen und stehen in der Bundesliga auf Platz zwei. Ajax liegt in der Eredivisie nur auf dem dritten Rang, hat aber unter dem neuen Coach John Heitinga bislang alle vier Spiele gewonnen.

Union-Trainer Urs Fischer muss in der Johan Cruijff Arena auf die gelbgesperrten Christopher Trimmel und Janik Haberer verzichten. Für Angreifer Sheraldo Becker und Abwehrspieler Danilho Doekhi ist es eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Beide kickten in der Jugend für Ajax.

