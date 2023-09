Ost-Derby in Magdeburg: Hertha will weiter punkten

Hertha BSC will nach dem ersten Sieg in der zweiten Fußball-Liga das Punktekonto im Ost-Derby weiter auffüllen.

Am fünften Spieltag muss die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai am Samstag beim bisher noch unbezwungenen 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena antreten (13.00 Uhr/Sky). Der Tabellenvierte hat nach vier Spieltagen zwei Siege und zwei Remis erkämpft, Hertha liegt nach dem 5:0-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth mit drei Zählern auf dem 14. Platz.

In Sachsen-Anhalt muss Dardai auf Ibrahim Maza, Agustin Rogel und Myziane Maolida verzichten. Dafür nimmt der 47-jährige Ungar die unter der Woche neu verpflichteten Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis und Bilal Hussein mit nach Sachsen-Anhalt. Nach der Partie beim Europapokalsieger von 1974 beginnt die Länderspielpause, in der Dardai sein neu zusammengestelltes Team mit hartem Training weiter formen möchte.

(dpa)