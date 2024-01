Rani Khedira vor Union-Comeback gegen Darmstadt

Union-Trainer Bjelica ist für das wichtige Spiel gegen Darmstadt gesperrt. Dafür könnten zwei Profis zurückkehren.

Mittelfeldmotor Rani Khedira steht dem 1. FC Union Berlin im wichtigen Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga mit dem SV Darmstadt 98 am Sonntag wieder zur Verfügung. "Wir gehen davon aus, dass er morgen einsatzfähig ist", sagte Co-Trainerin Marie-Louise Eta bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN).

Der 30-Jährige fehlt den Berlinern seit Beginn des Jahres wegen einer Wadenverletzung. In der Hinrunde musste der Dauerbrenner der vergangenen Spielzeiten wegen einer Verletzung an der anderen Wade und einer Rotsperre bereits lange pausieren. Der Tunesier Aïssa Laïdouni, der mit seiner Mannschaft beim Afrika-Cup ausgeschieden ist, könnte am Sonntag ebenfalls wieder im Kader stehen, sagte Eta. Kevin Volland, Josip Juranovic und Jérôme Roussillon fehlen dagegen.

Das Spiel ist für die Köpenicker doppelt brisant. Es ist die erste Partie ohne den wegen seiner aufsehenerregenden Unsportlichkeit für drei Spiele gesperrten Cheftrainer Nenad Bjelica. Dazu steht Union im Abstiegskampf nur drei Punkte vor dem Tabellenletzten Darmstadt.

"Die Jungs wissen schon, wie wichtig das Spiel ist. Das wissen alle. Deswegen braucht man aus meiner Sicht die Wichtigkeit des Spiels nicht noch mal groß zu betonen", sagte Eta. Es gehe auch um eine gewisse Lockerheit und Spielfreude für die Berliner. "Nachher sind es die Spieler, die es auf dem Platz richten müssen", sagte die Co-Trainerin. Sie sei zuversichtlich, dass die Sperre des Cheftrainers keine große Rolle spielen werde.

Die 32-Jährige übernimmt in Abwesenheit von Bjelica die kommunikativen Aufgaben um das Spiel. Hauptverantwortlicher Coach auf der Bank wird Co-Trainer Danijel Jumic sein.

(dpa)