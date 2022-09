Trainer Sandro Schwarz kehrt mit Hertha nach Mainz zurück

Bei der Rückkehr von Hertha-Trainer Sandro Schwarz zu seinem Ex-Club Mainz 05 wollen die Berliner den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen.

Hertha peilt am Freitagabend (20.30 Uhr/ DAZN) den zweiten Saisonsieg an. Für den 43-Jährigen Trainer wird es ein besonderes Spiel in seiner Heimatstadt: "Das ist das erste Mal in der Tat, wo ich wieder zurückkehre und wir wissen ja im Leben - man weiß es nie beim ersten Mal, wie es so ist." Bis Ende November 2019 war Schwarz Trainer bei Mainz 05, zuvor auch Profi.

In der Partie, zu der 25.000 Fans erwartet werden, muss Schwarz auf Stürmer Kelian Nsona und Verteidiger Linus Gechter verzichten. Auch Angreifer Davie Selke und Mittelfeldspieler Suat Serdar werden wegen eines Infekts nicht eingesetzt werden. Das Mainzer Team muss ohne Abwehrspieler Alexander Hack und Stürmer Jonathan Burkardt auskommen.

(dpa)