Union Berlin peilt vor Derby gegen Hertha Europa League an

Der 1.

FC Union Berlin will nach dem Erreichen von 40 Punkten als neues Saisonziel nun die Europa-League-Plätze fünf und sechs angreifen. "Drei, vier Punkte, nimmt man die Tordifferenz sind es vier, fünf Punkte. Da ist noch was möglich", sagte Trainer Urs Fischer am Donnerstag vor dem Derby gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Aber auch Platz sieben könne je nach Ausgang der DFB-Pokalhalbfinals für die Conference League reichen. "Aber wir bleiben uns treu: Wir werden von Spiel zu Spiel schauen."

Union hatte sein Saisonziel von 40 Punkten am vergangenen Freitag mit dem 1:0 gegen Köln erreicht. Aktuell stehen die Eisernen als Siebter mit 41 Zählern hinter der TSG Hoffenheim (6., 44 Punkte) und dem SC Freiburg (5., 45 Punkte).

Union hat am Samstag die Chance auf den dritten Derby-Sieg in dieser Saison, nach dem 2:0 im Hinspiel und dem 3:2 im Pokal-Achtelfinale im Olympiastadion. Während die Eisernen auf Platz sieben Chancen auf den Einzug in den Europapokal haben, stecken die Charlottenburger als Vorletzter tief im Abstiegskampf.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-833198/3 (dpa)