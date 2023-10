Union ohne Fünf nach Stuttgart - "Versuchen optimale Lösung"

Für Trainer Urs Fischer vom 1.

FC Union Berlin ist der Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals trotz der Niederlagenserie von zehn Spielen hintereinander kein Hexenwerk. "Es gilt zu beeinflussen, was man beeinflussen kann. Es gilt, die Aufgabe Stuttgart anzugehen", sagte der 57-Jährige am Montag vor der Partie beim VfB Stuttgart am Dienstag (18.00 Uhr/Sky).

Zwar fehle der Mannschaft das Selbstvertrauen, doch mit einer kompakten Leistung könne die Mannschaft auch einen Sieg einfahren. Nach einem Schritt nach vorn beim 0:1 in der Champions League gegen den SSC Neapel und einem Rückschritt bei der 0:2-Niederlage in der Bundesliga bei Werder Bremen hofft Fischer nun wieder auf einen Schritt in die richtige Richtung.

Dabei muss der Trainer gleich auf fünf Spieler verzichten. Danilho Doekhi und Josip Juranovic sind verletzt, David Fofana suspendiert und Andras Schäfer befindet sich im Aufbautraining. Dazu ist Janik Haberer erkrankt. Die Schwaben müssen dagegen auf Top-Torjäger Serhou Guirassy verzichten, der vor neun Tagen die 0:3-Heimniederlage der Unioner im Bundesligaspiel mit dem Führungstreffer eingeleitet hatte.

(dpa)