Union-Saison weiter "sehr gut" - Fischer muss zahlen

Union zeigt in Frankfurt eine enttäuschende Leistung. Die Saison-Zwischenbilanz möchte sich Trainer Fischer aber nicht schlechtreden lassen. In Dortmund wartet ein echtes Spitzenspiel.

Urs Fischer wusste sofort, was sein kurzer Vortrag über die Situation des 1. FC Union Berlin nach dem Aus im DFB-Pokal zur Folge hatte. "Wir sind immer noch im Kampf und im Rennen um die internationalen Plätze. Also man sollte die Kirche im Dorf stehen lassen. Jetzt muss ich leider im Trainerteam wieder zwei Euro bezahlen", sagte der 57 Jahre alte Schweizer am späten Dienstagabend. Sein Kollege Oliver Glasner - nach dem 2:0-Viertelfinalsieg von Eintracht Frankfurt bestens gelaunt - kommentierte: "Ich steuere einen Euro bei." Die Zwischenbilanz der laufenden Saison sei bei Union weiter "sehr gut", stellte Fischer fest.

Für einen Bundesliga-Dritten waren die Köpenicker erstaunlich harmlos - und das ausgerechnet vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim lediglich um zwei Punkte enteilten Zweiten Borussia Dortmund. "Zum dritten Mal hintereinander spielen wir eine katastrophale erste Halbzeit", monierte Rani Khedira nach der verdienten Niederlage durch zwei Tore von Frankreichs Vize-Weltmeister Randal Kolo Muani.

Bei den beiden vorherigen Spielen habe man aber einen starken Rückhalt vom Torwart gehabt. Den habe man diesmal nicht gehabt, stellte Khedira fest. Lennart Grill, der erneut den verletzten Frederik Rönnow vertrat, sah allen voran beim zweiten Gegentor nicht glücklich aus. Fischer forderte seine Spieler noch in der Frankfurter Arena dazu auf, den gebrauchten Tag schnell abzuhaken. "Wir werden versuchen, es aus den Köpfen zu bekommen und es Sonnabend von Neuem zu probieren. Du musst das akzeptieren", sagte der Cheftrainer.

(dpa)