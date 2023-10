Union will Niederlagenserie bei Gegner Stuttgart stoppen

Nach sieben Pflichtspielniederlagen nacheinander hofft der 1.

FC Union Berlin auf ein Ende der Negativserie an diesem Samstag. Die Eisernen empfangen am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga ab 15.30 Uhr (Sky) den derzeit allerdings bestens aufgelegten VfB Stuttgart mit deren Top-Torjärger Serhou Guirassy. Hoffnung macht den Unionern, dass Abwehrchef Robin Knoche und Mittelfeld-Stabilisator Rani Khedira nach längeren Verletzungspausen in dieser Woche wieder voll mit der Mannschaft von Trainer Urs Fischer trainieren konnten. Die Partie im Stadion An der Alten Försterei ist einmal mehr ausverkauft.

(dpa)