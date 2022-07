Viktoria-Trainer vor Match: Gold wert für junge Truppe

Ein geringer Hoffnungsschimmer ist da, wenn Viktoria Berlin den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum empfängt.

Dass die Aufgabe für den Drittliga-Absteiger gegen den Fußball-Bundesligisten an diesem Samstag (13.00 Uhr) aber auch mächtig schwer werden dürfte, ist Trainer Semih Keskin wohl bewusst. "Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offen halten, wir wissen aber auch um die Qualität des Gegners", sagte der 33-Jährige in einem Interview, das der Nordost-Regionalligist am Donnerstag bei youtube.com veröffentlichte.

Für seine junge Mannschaft gehe es auch darum, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. "Solche Spiele sind Gold wert für eine junge Truppe", sagte Keskin. Er übernahm die Mannschaft nach deren Abstieg aus der dritthöchsten Profi-Klasse. Nach nur einem Jahr hatte sich Viktoria Berlin wieder verabschieden müssen.

Als Gewinner des Berliner Landespokalwettbewerbs hatte sich Viktoria aber die Teilnahme an der ersten Hauptrunde gesichert und den Bundesligisten aus Bochum zugelost bekommen. "Traumhaft" sei das, betonte Keskin, der vom nötigen Respekt vor dem Gegner sprach. "Ehrfurcht würde ich es nicht nennen."

Nach fünf intensiven Vorbereitungswochen sei die Mannschaft "gut in Schuss". Es gelte, gerade die Euphorie der jungen Spieler und deren Feuer so zu kanalisieren, dass sie als Mannschaft mit einer guten Gesamtleistung davon profitieren können. Dass die Bochumer mit ihrer stabilen Verteidigung und dem Umschaltspiel nun gefordert sind, das Spiel zu machen, stelle den Spielverlauf etwas auf den Kopf, befand der Viktoria-Coach.

(dpa)