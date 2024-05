Fußball

Wollitz hört 2025 bei Cottbus auf und wird Sportdirektor

Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz kommt in das Stadion.

Claus-Dieter Wollitz ist aktuell zum dritten Mal Trainer in Cottbus und hat den Club in den vergangenen Jahren stark geprägt. Als Energie-Coach hört er 2025 auf - um in anderer Rolle weiterzumachen.

Claus-Dieter Wollitz hört nach dem Ende der Saison 2024/25 als Cheftrainer beim Fußball-Regionalligisten Energie Cottbus auf und wechselt auf den Posten des Sportdirektors. In der kommenden Spielzeit werde der 58-Jährige wie bislang auch weiterhin als Trainer und Sportlicher Leiter für den Verein arbeiten, wie Energie am Freitag mitteilte. "Wir möchten als Club neue Wege gehen, unseren Verein nachhaltig und professionell weiterentwickeln und für die Zukunft aufstellen. Pele soll und wird dabei ein zentraler Faktor sein", sagte Präsident Sebastian Lemke laut Clubmitteilung. Wollitz arbeitete von 2009 bis 2011, von 2016 bis 2019 und dann wieder ab 2021 als Trainer für den früheren Bundesligisten. "Energie Cottbus ist für mich mehr als nur ein Club", sagte der frühere Mittelfeldspieler. Er wolle perspektivisch von der Trainerposition zurücktreten und den Verein an anderer Stelle weiterentwickeln. Wollitz soll den Verein dann vom Nachwuchsleistungszentrum bis zur ersten Mannschaft weiterentwickeln. "Das ist eine große Aufgabe, für die Pele genau der richtige Mann ist", sagte Lemke. Drei Spieltage vor Saisonende liegt Cottbus in der Regionalliga Nordost als Tabellenführer auf Aufstiegskurs. Vor dem Spitzenspiel beim Dritten BFC Dynamo am Samstag hat Cottbus zwei Zähler Vorsprung auf den Greifswalder FC auf Rang zwei und sieben Punkte auf Dynamo. Der Erste steigt direkt in die 3. Liga auf. Vereinsmitteilung (dpa)

